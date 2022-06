Via Fago, parte il terzo lotto per rifare le infrastrutture 

BOLZANO. In via Fago questa sarà la terza estate calda di lavori stradali: dopo i primi due lotti, eseguiti nel 2019 e nel 2020, è ora al via il terzo lotto di lavori per il rinnovo e il potenziamento delle infrastrutture. Si prevedono disagi, anche per i residenti, mentre le linee Sasa subiranno delle variazioni.



Come reso noto dalla stessa Seab, lunedì prossimo, 20 giugno, in via Fago sarà aperto un cantiere congiunto di Seab, Edyna, Comune e Provincia.



Il tratto interessato sarà compreso tra la via Martin Knoller all’incrocio con piazza Gries e l’entrata del convento di Muri-Gries.



I lavori, che saranno eseguiti durante questa estate, serviranno nello specifico per rinnovare le reti e le tubazioni (per conto della Seab), le condotte elettriche (per conto di Edyna), le condotte di fibra ottica (per conto della Provincia), la rete di illuminazione pubblica ed infine per le sistemazioni stradali (per conto del Comune).



Come chiarisce sempre la Seab, in considerazione dell’età avanzata delle infrastrutture di via Fago, è stato deciso di eseguire un rinnovo totale di diverse tubature e condotte.



Il primo lotto dei lavori, nel tratto compreso fra via Defregger e via Nino Bixio, è stato effettuato nel corso dell’estate 2019.



Nel 2020 è stato invece eseguito il secondo lotto (tratto tra via Nino Bixio e via Guncina).



Quest’estate infine, come detto, i lavori riguarderanno il tratto da via Knoller fino all’entrata del convento dei benedettini di Muri-Gries.



La stazione appaltante dei lavori è Seab, che in questa occasione sostituirà tutte le tubazioni delle reti di acqua potabile, acque bianche e gas in questa zona.



In convenzione con Seab gli altri enti rinnoveranno le varie infrastrutture gestite: Edyna poserà le condotte elettriche, la Provincia di Bolzano le condotte della fibra ottica, mentre il Comune rinnoverà la rete di illuminazione ed eseguirà delle sistemazioni stradali alla conclusione dei lavori. In questa maniera saranno ottimizzati i tempi e i costi dei vari lavori pubblici, potendo sfruttare un solo scavo e un solo rifacimento della strada per tutte le infrastrutture da rinnovare.



Seab fa notare che anche il disagio per i residenti, per quanto inevitabile durante lavori così importanti, sarà così minimizzato.



Per permettere l’esecuzione dei lavori, saranno di volta in volta chiusi tratti stradali della lunghezza di circa trenta metri. Durante la chiusura di un singolo tratto, l’accesso in auto ai numeri civici interessati dalla chiusura non sarà possibile.



La ditta esecutrice informerà tempestivamente i residenti della zona sulle chiusure.



Seab e i suoi partner si scusano per eventuali disagi e chiedono agli abitanti comprensione e pazienza.



Si noti bene, conclude Seab: a causa dei lavori in via Fago saranno provvisoriamente modificati i percorsi della Sasa, che comunicherà tempestivamente le variazioni. DA.PA.