Via Mayr Nusser da oggi chiusa per 5 notti, si monta il ponte 

BOLZANO. I cantieri centrali vengono al pettine: da oggi e per cinque notti via Mayr Nusser sarà chiusa. Stop, sbarrata. Accadrà dalle 21 alle 6 della mattina dopo. Dal giorno 14, stasera, a venerdì 18. Prima della chiusura dalle 19 alle 21 scatterà il senso unico alternato.

Un ulteriore stop - con identiche modalità - previsto dal 9 al 13 dicembre.

La ragione? Si deve installare il ponte pedociclabile che dalla pista del Lungo Isarco sinistro permetterà di scendere su via Garibaldi e via Alto Adige. Una infrastruttura giudicata strategica e che si inserisce nel ridisegno viabilistico di tutto lo snodo di piazza Verdi, che si troverà ad accogliere a sua volta la ristrutturazione dovuta al Waltherpark con tutte le sue nuove immissioni.

«Non era possibile lavorare sui sostegni del ponte senza concedere al cantiere una più ampia libertà di manovra - spiega il sindaco - per cui la chiusura notturna della via che incide sul quadrante interessato dai lavori - aggiunge Renzo Caramaschi - risultava indispensabile». Cinque notti sono state giudicate sufficienti visto che gli interventi saranno spalmati su non più di sette/otto ora a sera. Probabilmente meno perché la mattina il ripristino della viabilità comporterà a sua volta l’impegno indirizzato allo sgombero degli elementi di cantiere.

Il ponte-passarella si aprirà sul bordo del fiume e della pista che, a sua volta, ora gode del breve tunnel che le è servito per oltrepassare ponte Loreto senza entrare - come accadeva fino a ieri - nel traffico automobilistico.

Per poi passare sopra l’area del vecchio distributore e ridiscendere poco oltre. Si comprende meglio questa riqualificazione pedociclabile se si pensa che, tra un po’ - quasi certamente entro fine mese - inizieranno anche i lavori per costruire una nuova pista per le bici proprio su via Garibaldi.

Quest’ultima verrà disegnata a fianco del muro e della costruzioni che costituiscono l’estremità dell’areale ferroviario, arrivando fino in piazza Stazione.

Sul fianco della nuova ciclabile ci sarà la corsia bus e infine le due per il traffico privato. Altro intervento in programma su via Garibaldi è l’ampliamento del marciapiede verso l’altro lato della strada che per mesi è stato sacrificato dal cantiere del Waltherpark.

A lavori finiti sarà così possibile partire da Casanova, arrivare all’altezza di piazza Verdi e scendere poi verso il centro o in direzione stazione sempre in sicurezza percorrendo la stessa direttrice ciclabile per chilometri. Eliminando così il “buco” nella rete delle piste che costringeva e costringe ancora i ciclisti a farsi dei pericolosi slalom nel traffico di via Garibaldi sfruttando spesso la corsia dei bus per proteggersi almeno dalle auto. Il ponte sopra il vecchio distributore costituisce in questa prospettiva lo snodo strategico indispensabile. Completerà il ridisegno del quadrante il tunnel che, sempre da piazza Verdi-Mayr Nusser scivolerà dentro la galleria sotto via Alto Adige per raggiungere i parcheggi del centro.

Una volta chiuso anche questo cantiere, via Alto Adige stessa, divenuta infine Ztl, zona a traffico limitato, sarà ulteriore terreno di conquista per le bici. A vederlo dall’alto, questo snodo di traffico su piazza Verdi, apparirà come una nuova “spaghettata”.

