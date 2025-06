Viabilità ancora sotto pressione in città: lavori per l'acquedotto in via Roma a Bolzano

BOLZANO. A partire dal 30 giugno prenderanno avvio i lavori per la posa del nuovo acquedotto e del canale delle acque bianche in via Roma, con partenza da via Novacella e prosecuzione fino a corso Italia, attraversando piazza Adriano e viale Druso.

Le nuove infrastrutture saranno posate accanto alla rete di teleriscaldamento. Per garantire la viabilità e mantenere il traffico scorrevole, purtroppo non è stato possibile eseguire i lavori di Seab contemporaneamente alla posa delle tubazioni di teleriscaldamento da parte di Alperia la scorsa estate.

Gli interventi di quest'anno da parte di Seab, che riguardano l'acquedotto e il canale delle acque bianche, hanno dovuto essere programmati in un momento successivo. Questi lavori sono indispensabili per migliorare la gestione delle acque meteoriche e prevenire allagamenti in piazza Adriano in caso di forti piogge. Il progetto comprende inoltre il rifacimento completo dell'acquedotto esistente, soggetto a perdite e causa di disservizi che mettono a rischio l'efficienza e la sicurezza del sistema idrico.

Parallelamente, Alperia completerà i lavori sulla rete di teleriscaldamento, intervento fondamentale per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'area. Tutti i lavori saranno eseguiti da un'unica impresa, Oberosler S.F., sotto la direzione dell'ing. Rupert Marinelli di Bolzano. Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle operazioni, in via Roma saranno adottate modifiche alla viabilità. Il traffico sarà parzialmente deviato sulla pista ciclabile, che resterà temporaneamente chiusa.

Sarà comunque garantita la circolazione su due corsie, una per ciascun senso di marcia. La fermata dell'autobus in via Roma sarà sospesa e spostata in una nuova posizione per agevolare il flusso dei passeggeri senza compromettere la sicurezza. La conclusione dei lavori principali è prevista entro l'8 settembre. Seguiranno interventi di minore entità e i lavori di asfaltatura, che non dovrebbero comportare particolari disagi alla circolazione.

Seab e i responsabili dei lavori si scusano per i disagi temporanei e ringraziano la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione.