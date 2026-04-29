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Traffico

Viabilità in ginocchio a Bolzano: doppio incidente e città paralizzata all’ora di punta

Mattinata critica per la mobilità urbana con code e circolazione bloccata in più zone. In via Vittorio Veneto una ciclista ha perso la vita dopo l’impatto con un mezzo pesante. Disagi diffusi e interventi ancora in corso

LA TRAGEDIA Travolta da un camion in via Vittorio Veneto a Bolzano: ciclista morta
IMMAGINI I soccorritori in azione e la strada bloccata

BOLZANO. Mattinata terribile per la viabilità cittadina, letteralmente paralizzata all’ora di punta dopo l'incidente mortale - in cui è purtroppo deceduta una ciclista travolta da un camion - in via Vittorio Veneto, all’altezza del Grieserhof, e un secondo sinistro avvenuto nella galleria del Virgolo.

Il doppio episodio ha mandato in tilt la circolazione, con effetti a catena su gran parte della rete urbana. In particolare, il traffico risulta completamente bloccato nella zona dell’ospedale San Maurizio, dove le code si sono formate già a partire dalle 8.10.

A distanza di oltre un’ora e mezza, alle 9.45, la situazione resta critica: automobilisti fermi in colonna e tempi di percorrenza azzerati. Di fatto, in molte aree della città si riesce a circolare solo a piedi o con mezzi leggeri come scooter e biciclette.

Dramma a Bolzano, ciclista muore travolta da un camion in via Vittorio Veneto

L’area è stata messa in sicurezza e i sanitari hanno operato schermando la scena con un telo, per proteggere le operazioni e limitare la presenza di curiosi durante le manovre di soccorso

Sul posto sono in corso gli interventi delle forze dell’ordine e dei soccorsi per gestire le emergenze e ripristinare la sicurezza. La concomitanza dei due incidenti, in uno degli orari più delicati della giornata, ha però aggravato in modo significativo l’impatto sulla mobilità, mettendo in ginocchio l’intero sistema viario urbano.

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