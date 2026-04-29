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Traffico

Viabilità in ginocchio a Bolzano: doppio incidente e città paralizzata. Circolazione ripresa alle 11.15

Mattinata critica per la mobilità urbana con code e circolazione bloccata in più zone. In via Vittorio Veneto una ciclista ha perso la vita dopo l’impatto con un mezzo pesante. Disagi diffusi per chi è alla guida

LA TRAGEDIA Travolta da un camion in via Vittorio Veneto a Bolzano: ciclista morta
IMMAGINI I soccorritori in azione e la strada bloccata

BOLZANO. Mattinata terribile per la viabilità cittadina, letteralmente paralizzata all’ora di punta dopo l'incidente mortale - in cui è purtroppo deceduta una ciclista travolta da un camion - in via Vittorio Veneto, all’altezza del Grieserhof, e un secondo sinistro avvenuto nella galleria del Virgolo.

Dramma a Bolzano, ciclista muore travolta da un camion in via Vittorio Veneto

L’area è stata messa in sicurezza e i sanitari hanno operato schermando la scena con un telo, per proteggere le operazioni e limitare la presenza di curiosi durante le manovre di soccorso

Il doppio episodio ha mandato in tilt la circolazione, con effetti a catena su gran parte della rete urbana. In particolare, il traffico è rimasto completamente bloccato nella zona dell’ospedale San Maurizio, dove le code si sono formate già a partire dalle 8.10, fino alle 11.15, quando è ripresa la cirolazione in via Vittorio Veneto.

In molte aree della città si riusciva a circolare solo a piedi o con mezzi leggeri come scooter e biciclette.

Bolzano, ciclista muore investita in via Veneto: la polizia municipale ricostruisce l'impatto

Gli agenti al lavoro per comprendere esattamente la dinamica dell'ennesimo drammatico incidente mortale, avvenuto oggi - 29 aprile - dopo l'impatto fra un camion e una bicicletta (foto Davide Pasquali)

 

Sul posto gli interventi delle forze dell’ordine e dei soccorsi per gestire le emergenze e ripristinare la sicurezza. La concomitanza dei due incidenti, in uno degli orari più delicati della giornata, ha però aggravato in modo significativo l’impatto sulla mobilità, mettendo in ginocchio l’intero sistema viario urbano.

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