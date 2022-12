Vitalizi, aumenti solo rinviati 

BOLZANO. È stato approvato ieri dal consiglio regionale l’emendamento proposto da Magdalena Amhof (Svp), e firmato da tutti i capigruppo di maggioranza e dal presidente del consiglio regionale Josef Noggler, per contenere la rivalutazione degli assegni vitalizi e di reversibilità in base all’inflazione, che è arrivata a sfiorare il 12% (l’11,8% in Trentino Alto Adige). Ma questo freno agli aumenti, che si prevede possa limitare la rivalutazione annuale a un 3,8% (ma alla fine la percentuale potrebbe essere alla fine anche superiore, perché si fa riferimento è il dato provvisorio nazionale per la rivalutazione delle pensioni), sarà limitato agli anni 2022, 2023 e 2024, mentre dal 2025 si tornerà ad applicare la rivalutazione piena al 100% dell’indice di inflazione.



E proprio l’aver limitato a soli tre anni il tetto alla rivalutazione, con una frase aggiunta ieri, rispetto al testo dell’emendamento che era stato presentato alla riunione dei capigruppo la settimana scorsa, ha determinato la decisione delle minoranze di non votare questo comma.



Così Magdalena Amhof: «Il tasso del 11,8% sarebbe stato troppo elevato e la gente non l’avrebbe compreso. Per tre anni noi manteniamo ora questo regime e affidiamo ad una futura commissione consiliare il compito di affrontare il tema dal 2025». Ma Riccardo Dello Sbarba (Verdi), ha replicato: «Viene fissato da una legge nazionale e per noi questo paletto dovrebbe rimanere stabile anche per il futuro. Nell’emendamento si legge invece che dal 2025 si tornerà al recupero del 100% dell’inflazione e non possiamo che essere contrari». Stessa linea per il Pd con il capogruppo Luca Zeni: «Va bene applicare la norma nazionale che vale per le pensioni Inps, ma allora facciamolo a regime, non solo per tre anni». Alex Marini (M5S) ha aggiunto: «Ogni anno si erogano oltre 6 milioni in vitalizi, noi già nel 2019 proponemmo di sganciare la rivalutazione automatica, ma le nostre proposte furono rigettate. Ora si fa un intervento tardivo, ad alto tasso di impugnazione.Si lavori in sede di Conferenza Stato-Regione sul tema, trovando un nuovo meccanismo». Mirko Bisesti (Lega) ha replicato: «Siamo gli unici a farlo, ecco perché si è stabilito di mantenere questa decisione per tre anni. Ci pare un segnale di equità, che ci porta ad un risparmio dei due terzi rispetto ad un aumento potenziale».



La rivalutazione Istat dei vitalizi, prevista con legge regionale del 2019, recepisce quanto prevede un accordo Stato-Regioni al quale tutte le Regioni si sono adeguate dopo che i vitalizi erano stati ricalcolati interamente su base contributiva (ovvero sui contributi effettivamente versati) ed è in forza di questo che l’Associazione degli ex consiglieri regionali/provinciali contesta la riforma.



Il problema che si è posto quest’anno sulle rivalutazioni è legato all’impennata dell’inflazione, arrivata al 12%: se applicata, comporterebbe per le casse della Regione un aggravio di costi di 770mila euro l’anno, che con l’emendamento approvato ieri dovrebbe ridursi consentendo un risparmio di circa 500 mila euro. Il nuovo meccanismo è il medesimo che vale per la rivalutazione delle pensioni per fasce: fino a quattro volte il minimo la rivalutazione è del 100%, ma poi la percentuale diminuisce con l’aumento dell’assegno percepito, scendendo al 75%, il 50% fino al 35% su pensioni superiori a 10 volte il minimo.



Nel caso dei vitalizi degli ex consiglieri regionali del Trentino e dell’Alto Adige, è stato spiegato ieri dai capigruppo di maggioranza, su un indice provvisorio del 7,3% nazionale si prevede un 50% medio, e si arriva all’aumento del 3,8%.



Le reazioni degli ex



«Ora valuteremo se presentare ricorso: ci trattano come immondizia da buttare via, avevamo chiesto un incontro e non ci hanno neanche ricevuti»: così Franz Pahl, presidente dell’Associazione degli ex consiglieri regionali commenta l’approvazione dell’emendamento che riduce l’adeguamento all’inflazione degli assegni vitalizi e di reversibilità. Pahl aveva inviato anche una lettera a tutti i capigruppo del consiglio regionale per spiegare la contrarietà a questa modifica della norma, sostenendo che non si possono applicare ai vitalizi le norme sulla rivalutazione delle pensioni.



Approvato il bilancio



Il consiglio regionale ha poi approvato ieri pomeriggio la manovra di bilancio, che prevede, tra l’altro, 200 euro una tantum a chi riceve la pensione come casalinga e l’aumento del 20% delle indennità per presidenti e amministratori delle Comunità di valle in Trentino. Sì anche a un ordine del giorno di Walter Kaswalder e Luca Guglielmi che chiede la ristrutturazione del palazzo della Regione di Trento. Approvato un ordine del giorno del TeamK contenente misure a favore del personale degli uffici giudiziari della Regione: «La Giunta è stata impegnata ad indire nuovi concorsi, tirocini e altre misure a favore del personale come la formazione continua e l’adesione a un fondo sanitario integrativo. L.P.