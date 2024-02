Waltherpark, installato il ponte di servizio per il raffrescamento

BOLZANO. Dopo giorni di lavori preparatori, il ponte di servizio per il Waltherpark è stato installato con successo questa mattina, 15 febbraio. Pesa 70 tonnellate e misura 85 metri.

Per installare la struttura sopra l'Isarco, parallela a ponte Loreto sulla parte sud, è stato necessario far arrivare in Alto Adige due autogru speciali e particolarmente potenti.

L'opera infrastrutturale collegherà la struttura fluviale al WaltherPark per il raffrescamento sostenibile dell'edificio ed alimenterà gli edifici di viale Trento con acqua potabile, elettricità, gas e fibra ottica.

Due gru giganti e una manovra spettacolare: la posa del ponte servizi sull'Isarco accanto a ponte Loreto Con una spettacolare manovra eseguita da due potenti gru, è stato posato sull'Isarco il nuovo ponte servizi per il centro Waltherpark, in costruzione.

"I lavori di costruzione procedono rapidamente", ha dichiarato Heinz Peter Hager, presidente di WaltherPark Spa. Attualmente circa 300 operai sono al lavoro nei cantieri infrastrutturali e del WaltherPark per la realizzazione dei piani superiori e delle facciate, così come per l'installazione delle condotte e delle attrezzature interne dell'edificio, nonché per la realizzazione del tunnel sul tratto Piazza Walther-Via Perathoner, della pista ciclabile con sotto- e sovrapassaggio nell'area di Ponte Loreto e del sistema di raffrescamento sostenibile, compreso il ponte di servizio.

In futuro, l'acqua di raffrescamento scorrerà attraverso due tubi isolati termicamente e con un diametro di 40 cm dagli scambiatori di calore nella struttura fluviale agli edifici da raffreddare e viceversa. Si tratta quindi di un sistema in un circuito d'acqua chiuso. Il sistema di raffrescamento con l'acqua dell'Isarco è stato progettato insieme ad Alperia per il WaltherPark, ma sarà possibile collegare anche altri edifici in questa zona della città. Al termine dei lavori, il sistema di raffrescamento sarà gestito da Alperia.