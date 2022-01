WeLoveBz, c’è tempo fino all’8 gennaio per vincere la Porsche 

BOLZANO. C’è ancora tempo per portarsi a casa un biglietto. Basta fare acquisti in una delle oltre 200 attività partecipanti al concorso natalizio della città di Bolzano e vincere fantastici premi. L’estrazione è in programma il 12 gennaio. Il Natale è alle spalle, ma “A New Christmas Chance”, il primo grande concorso natalizio della città di Bolzano, continua. Fino all‘8 gennaio, infatti, le oltre 200 attività aderenti all’iniziativa continueranno a distribuire i biglietti ogni 15 euro di spesa. I negozi Despar, Interspar ed Eurospar partecipano al concorso ancora fino al 31 dicembre regalando un biglietto per ogni scontrino a partire dai 15 euro, mentre gli stand del Mercatino continueranno a distribuirli fino all’ultimo giorno della kermesse, il 6 gennaio.

L’iniziativa, organizzata da WeLoveBz, anche grazie al sostegno del Comune di Bolzano, ha avuto un ottimo riscontro tra i cittadini e non solo. «La campagna promozionale è stata massiccia - commenta la presidente di WeLoveBz Carlotta Bonvicini -: sui giornali, le radio e le tv locali, ma anche al cinema, sulle pensiline dei bus e sui social. Considerando anche il poco tempo a disposizione, non possiamo che essere soddisfatti: tutti conoscono “A New Christmas Chance” e sperano di vincere uno dei 450 premi in palio“ A parlare sono i numeri: un milione di biglietti stampati e una settantina di aziende partecipanti che hanno richiesto in queste settimane nuovi biglietti. «Mancava in città un’iniziativa di questo tipo. I clienti? Sorridono e tutti sperano di vincere uno dei premi», raccontano tanti commercianti, ristoratori e artigiani di tutti i quartieri della città.



Ai premi più ambiti, come la Porsche Macan, ne sono stati affiancati tantissimi altri. Voucher per una cena o un pernottamento in alcuni hotel storici di Bolzano, ma anche un televisore Led ultima generazione, fusti di birra, buoni di tutti i tipi (per il teatro, il cambio olio, per manutenzioni e degustazioni vini solo per citarne alcuni).

Per conoscerli tutti basta cliccare su www.welovebz.it. Una lista lunghissima resa possibile anche grazie alla collaborazione dei numerosi partner e sponsor. “È anche grazie al supporto di tantissimi partner che è stato possibile mettere in piedi questa enorme macchina organizzativa“, commenta ancora la presidente Bonvicini, soddisfatta della risposta della città a questa prima edizione del concorso a premi targato WeLoveBz.



L’estrazione è in programma il 12 gennaio e dal 14 gennaio i biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito www.welovebz.it.