È a Varna una delle quattro migliori gelatiere d’Italia

VARNA. Una delle migliori gelatiere è a Varna. Si chiama Elisabeth Stolz, lavora all’Osteria Hubenbauer e con il gusto “Gioia Verde” ha meritato un posto nel quartetto (più uno) di gelatieri che rappresenteranno l’Italia alla finale mondiale di Gelato Festival World Masters, il principale torneo internazionale di categoria con partner Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group. Il 14 ottobre al Gelato Museum Carpigiani di Anzola Emilia (Bologna) si è svolta la finale italiana, a cui hanno partecipato i 16 finalisti selezionati in 4 anni di eventi tra oltre 2.000 gelatieri da tutta la penisola. La giuria era composta da Nerina Di Nunzio, esperta di marketing e comunicazione del settore Food&Beverage; Santi Palazzolo, maestro pasticcere, gelatiere e Vice Presidente di Ampi – Accademia Maestri Pasticceri Italiani; Alessandro Dalmasso, pasticcere e presidente del Club Italia della Coupe de Monde de la Patisserie; Matteo Berti, chef e direttore didattico di Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.



I gelatieri italiani selezionati il 14 ottobre che andranno alla finale mondiale che si terrà l’1 e il 2 dicembre a Bologna, oltre a Elisabeth Stolz, sono di Marco Venturino della gelateria I Giardini di Marzo di Varazze (Savona) con il gusto “Bocca di Rosa”, ispirato alla famosa canzone di Fabrizio De André, Fabio Forghieri della Gelateria dei Principi di Correggio (Reggio Emilia) con il gusto “Oceano Indiano”, Francesco Sottilaro della Gelateria Boccaccio di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) con il gusto “Fata Morgana”, a cui si aggiunge Eugenio Morrone de Il Cannolo Siciliano di Roma con il gusto “Sorbetto al Mandarino Tardivo”, che nel 2018 si è qualificato al primo posto nel concorso “Gelato Festival All Stars” che ha visto riuniti i vincitori delle precedenti edizioni di Gelato Festival.



Quanto a “Gioia verde”, la dolce creazione che tante soddisfazioni sta dando a Elisabeth Stolz, si tratta di un gelato (base latte) con olio di semi di zucca e semi di zucca tostati.



Il Gelato Festival ha debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di “gelato per mano” di Bernardo Buontalenti nel 1559.