Al volante senza patente e sotto l’effetto di droghe 

BRESSANONE. Era ubriaco, guidava ad alta velocità senza patente ed era anche sotto effetto di droghe. Non c’è da stupirsi se si sia schiantato alle porte della città, finendo con una Peugeot sopra alcune aiuole spartitraffico lungo la Statale, rimando miracolosamente illeso.

Una notte movimentata quella di mercoledì notte per i militari del radiomobile di Bressanone che hanno bloccato un giovane brissinese che ora rischia una maxi multa fino a 10 mila euro. Il giovane avrebbe fatto tutto da solo, guidava oltre i limiti lungo la strada statale a sud della città e una pattuglia dei carabinieri che lo ha incrociato ha deciso di seguirlo.

Nemmeno il tempo di fare qualche chilometro e il teenager si è schiantato a velocità sostenuta all’altezza della rotatoria davanti allo stabilimento della Durst. Nello schianto l'auto è finita sullo spartitraffico che divide la carreggiata dal marciapiede, non riuscendo più a ripartire. Immediatamente sono sopraggiunti i carabinieri che hanno verificato lo stato di salute del guidatore e hanno così proceduto con gli accertamenti di rito.

Da un controllo incrociato al database è risultato che il giovane alla guida non aveva mai conseguito la patente. Era confuso e continuava a lamentarsi per quello che era appena accaduto. All’interno dell’automobile sono stati rinvenuti e sequestrati involucri e recipienti contenenti sostanze stupefacenti. Non solo, all'interno dell'abitacolo c’era un forte odore di alcol che ha ulteriormente insospettivo i carabinieri. Inevitabile quindi il test alcolemico e quello delle sostanze stupefacenti al conducente del mezzo, che non hanno tardato ad arrivare con un esito largamente positivo. Al ragazzo è stata quindi contestata la guida senza patente e quella in stato di ebbrezza, violazioni per le quali il codice della strada prevede sanzioni che sommate assieme possono superare i 10mila euro, considerando le aggravanti dell’orario notturno, del sinistro stradale sotto l’effetto di droghe e alcol.