Le ultime
08:27
Accordo Russia-Cina per nuovo gasdotto Power of Siberia 2
08:18
Rilancio Mps di 0,9 euro ad azione per Mediobanca
07:30
Seul, 2.000 soldati nordcoreani morti combattendo per Mosca
07:28
Nel 2024 spesi 343 miliardi in difesa dai 27 Ue, è record
03:54
Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,22%
03:35
Enorme frana in Sudan, 'ci sono oltre mille morti nel Darfur'
03:23
Il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'assemblea Onu
01:25
Il treno con a bordo Kim Jong-un è entrato in Cina
01:20
Brasile, Bolsonaro non sarà in aula a processo per tentato golpe
00:28
Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'
Bressanone

Anello incastrato su un dito gonfio: intervengono i vigili del fuoco

Dopo aver provato tutti i metodi normali senza risultato, la persona ha chiamato i pompieri che sono arrivati con gli attrezzi giusti. In pochi minuti i vigili del fuoco sono riusciti a risolvere il problema

BRESSANONE. I vigili del fuoco di Bressanone sono dovuti intervenire ieri per aiutare una persona che non riusciva più a togliersi un anello dal dito. Il dito si era gonfiato molto e l'anello era rimasto completamente bloccato, creando una situazione preoccupante.

Dopo aver provato tutti i metodi normali senza risultato, la persona ha chiamato i pompieri che sono arrivati con gli attrezzi giusti. In pochi minuti i vigili del fuoco sono riusciti a togliere l'anello senza fare male al dito, risolvendo il problema.

Anche questo tipo di piccole emergenze fa parte del lavoro quotidiano dei pompieri, sempre disponibili ad aiutare i cittadini nelle situazioni più diverse..

Altre notizie
Mobilità

Treno scontato per i turisti, Bolzano fa il bilancio del test "antitraffico"

Idm Alto Adige ha concluso la sperimentazioneun'iniziativa promozionale per incentivare i visitatori a raggiungere il territorio provinciale in treno, lasciando a casa l'automobile. La misura è stata attuata nei mesi estivi con una riduzione del 40% sul biglietto ferroviario, riservata a chi aveva già prenotato un soggiorno o ne aveva programmato uno

Attualità