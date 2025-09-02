Anello incastrato su un dito gonfio: intervengono i vigili del fuoco

BRESSANONE. I vigili del fuoco di Bressanone sono dovuti intervenire ieri per aiutare una persona che non riusciva più a togliersi un anello dal dito. Il dito si era gonfiato molto e l'anello era rimasto completamente bloccato, creando una situazione preoccupante.



Dopo aver provato tutti i metodi normali senza risultato, la persona ha chiamato i pompieri che sono arrivati con gli attrezzi giusti. In pochi minuti i vigili del fuoco sono riusciti a togliere l'anello senza fare male al dito, risolvendo il problema.



Anche questo tipo di piccole emergenze fa parte del lavoro quotidiano dei pompieri, sempre disponibili ad aiutare i cittadini nelle situazioni più diverse..