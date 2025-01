Bressanone, agenzia di pompe funebri devastata a colpi di mazza

BRESSANONE. Le onoranze funebri "Gratiam Vitae" in via Vittorio Veneto a Bressanone sono state prese di mira dai ladri, che nella serata di martedì ne hanno devastato i locali nel tentativo di raggiungere il bancomat della Cassa di Risparmio posizionato nelle vicinanze.

Una volta aperta la cassaforte del bancomat, tuttavia, i soldi non sono stati toccati e nessun allarme è suonato. E così è andata con la cassaforte dell'agenzia funebre: i soldi all'interno non sono stati prelevati. Ingenti sono invece le conseguenze sulla proprietà, con muri sventrati, computer e mobilio distrutti per decine di migliaia di euro di danni.

Le proprietarie dell'azienda insediatasi a Bressanone da circa un anno e ben avviata, Maria-Christina Kastlunger e Tanja Wachtler si sono poste non poche domande, pensando anche a un atto intimidatorio. "Ci siamo accorte di quanto accaduto solo nella mattinata di ieri (mercoledì, ndr) pensando a un furto - raccontano le due donne - solo più tardi ci siamo accorte che i malviventi non avevano solo demolito i nostri locali, ma anche la parete attigua del bancomat della Cassa di Risparmio - La cassaforte della banca è stata aperta, ma il denaro non è stato prelevato, così come non sono stati toccati i soldi custoditi nel nostro negozio. I malviventi - proseguono Kastlunger e Wachtler - si sono accaniti contro i nostri computer di lavoro, dove ci sono i dati e i servizi realizzati per i nostri clienti. Non capiamo proprio questo modo di agire da parte di questi individui. Abbiamo anche ipotizzato un atto intimidatorio nei nostri confronti, un'azione violenta per mettere un ostacolo al nostro lavoro. Lavoriamo solo da un anno a Bressanone e la nostra attività è cresciuta, ha avuto uno sviluppo incoraggiante"."Ci auguriamo sinceramente che questo gravissimo episodio - concludono le due imprenditrici brissinesi - sia opera di ladri maldestri o sfortunati e che nulla hanno a che fare con la nostra attività".

Devastano le pompe funebri a Bressanone: sventrata la cassaforte L'incursione è avvenuta nella notte di martedì 28 gennaio. Danni per decine di migliaia di euro. IL VIDEO (F. De Villa)

Sulla questione indagano i Carabinieri di Bressanone, che, a quanto sembra, hanno potuto raccogliere sul posto anche delle impronte digitali e che stanno vagliando le immagini dell'impianto di videosorveglianza operativo nei locali dell'azienda.

L'irruzione dei malviventi sarebbe avvenuta poco dopo le 22.30 di martedì, ma nessuno nelle vicinanze avrebbe sentito nulla. Rimane un mistero poi la questione dell'allarme collegato alla banca, che, nonostante la forzatura della cassaforte, non si sarebbe attivato, facendo "lavorare" indisturbati i malviventi per un certo tempo.