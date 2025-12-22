Bressanone, arrestato 22enne per due furti nei negozi

BRESSANONE. Arresto in flagranza per due furti aggravati ai danni di esercizi commerciali cittadini. L’operazione è scattata nei giorni scorsi in via Vittorio Veneto, allo Station Center, dove l’intervento rapido dei carabinieri della Compagnia di Bressanone ha consentito di bloccare un giovane di 22 anni, cittadino straniero residente a Brunico, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe agito durante la notte prendendo di mira due negozi, “Gasser” e “Pepco”. Dopo aver infranto con modalità violente le porte scorrevoli d’ingresso, si sarebbe impossessato dei cassetti delle casse. La segnalazione e il dispositivo di controllo del territorio hanno permesso al Nucleo Operativo e Radiomobile di intervenire in tempo reale, sorprendendo il presunto responsabile mentre l’azione era ancora in corso.

Il ventiduenne è stato arrestato in flagranza e, al termine delle formalità di rito, associato alla casa circondariale di Bolzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio portata avanti con continuità sul territorio.

Il comandante della Compagnia carabinieri di Bressanone, Giuseppe Specchio, ha sottolineato come il risultato sia frutto non solo della vigilanza costante, ma anche della collaborazione dei cittadini. L’invito resta quello di segnalare tempestivamente al 112 ogni situazione sospetta, rafforzando un modello di sicurezza partecipata a tutela della comunità.