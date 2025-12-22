Le ultime
Criminalità

Bressanone, arrestato 22enne per due furti nei negozi

ntervento notturno in via Vittorio Veneto allo Station Center. Un giovane di 22 anni fermato mentre colpiva due esercizi commerciali. Determinante la rapidità dei controlli e la collaborazione dei cittadini

BRESSANONE. Arresto in flagranza per due furti aggravati ai danni di esercizi commerciali cittadini. L’operazione è scattata nei giorni scorsi in via Vittorio Veneto, allo Station Center, dove l’intervento rapido dei carabinieri della Compagnia di Bressanone ha consentito di bloccare un giovane di 22 anni, cittadino straniero residente a Brunico, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe agito durante la notte prendendo di mira due negozi, “Gasser” e “Pepco”. Dopo aver infranto con modalità violente le porte scorrevoli d’ingresso, si sarebbe impossessato dei cassetti delle casse. La segnalazione e il dispositivo di controllo del territorio hanno permesso al Nucleo Operativo e Radiomobile di intervenire in tempo reale, sorprendendo il presunto responsabile mentre l’azione era ancora in corso.

Il ventiduenne è stato arrestato in flagranza e, al termine delle formalità di rito, associato alla casa circondariale di Bolzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio portata avanti con continuità sul territorio.

Il comandante della Compagnia carabinieri di Bressanone, Giuseppe Specchio, ha sottolineato come il risultato sia frutto non solo della vigilanza costante, ma anche della collaborazione dei cittadini. L’invito resta quello di segnalare tempestivamente al 112 ogni situazione sospetta, rafforzando un modello di sicurezza partecipata a tutela della comunità.

Salute

Influenza, allerta arancione in Alto Adige

Il virologo Pregliasco: "La provincia di Bolzano nella morsa del virus: si diffonde molto facilmente". Il medico di famiglia: "Attenzione a febbre alta, tosse, tante le polmoniti"

Valeria Frangipane

