Bressanone, colto sul fatto mentre rapina un passante minacciandolo con una bottiglia rotta

BRESSANONE. Arrestato un 38enne senza fissa dimora per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai carabinieri della Stazione di Chiusa dopo un violento intervento in via Roma.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 25 ottobre, intorno alle 19, quando un cittadino di origini austriache ha chiesto aiuto al 112 segnalando una rapina in corso. L’aggressore lo aveva minacciato con un frammento di bottiglia per sottrargli un paio di cuffie e un pacchetto di sigarette.

All’arrivo dei militari, l’uomo si è scagliato contro di loro con calci e pugni, causando lievi lesioni a entrambi. Nonostante la violenza dell’aggressione, i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a trarlo in arresto in flagranza di reato.

Il 38enne, particolarmente noto alle forze dell’ordine di Bressanone, era già stato più volte segnalato per disturbo della quiete pubblica e reati contro il patrimonio. Inoltre, era sottoposto all’obbligo di dimora e alla firma periodica presso la Stazione dei carabinieri di Bressanone a seguito di una recente condanna.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Bolzano, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria.

L’Arma ha evidenziato come l’intervento tempestivo sia stato possibile grazie alla pronta segnalazione del cittadino austriaco, che ha permesso di bloccare il responsabile in flagranza. I carabinieri della Compagnia di Bressanone rinnovano l’appello alla collaborazione con la popolazione, invitando chiunque noti episodi sospetti a contattare subito il 112.