Bressanone, domenica il disinnesco della bomba d'aereo: interrotte ferrovia e A22

BRESSANONE. Domenica 16 febbraio, tra le 9 e le 12 circa, verrà effettuato il disinnesco della bomba d'aereo di fabbricazione americana rinvenuta il 7 febbraio in un cantiere di Bressanone. Il Commissariato del Governo ha emesso il provvedimento contenente le disposizioni necessarie per lo svolgimento, in sicurezza, delle operazioni di disinnesco di dell’ordigno della seconda guerra mondiale del peso di 1.000 libbre e contenente 280 kg di esplosivo.

Le operazioni di despolettamento dell'ordigno si svolgeranno a partire dalle 9 fino alle 12 circa (salvo complicazioni) nel luogo di ritrovamento della bomba.

L'ordigno sarà successivamente trasportato in una cava a Naz - Sciaves per il successivo brillamento. In considerazione del rischio ipoteticamente generato dagli effetti di una eventuale detonazione accidentale, l'area di evacuazione totale è di 591 metri (zona rossa) a partire dal sito di rinvenimento, mentre quella di sgombero parziale (con obbligo di permanenza al coperto) è di 755 metri dallo stesso sito.

L'operazione di evacuazione sarà curata dai Comuni di Bressanone e di Velturno e inizierà alle ore 7.30 e si concluderà alle ore 8.45. L'inizio e la fine delle operazioni saranno segnalate attraverso il suono della sirena attivata dal Comune di Bressanone.

Il traffico autostradale verrà interrotto tra le stazioni autostradali di Bressanone/Val Pusteria e Chiusa/Val Gardena dalle ore 8:30 fino alle ore 12:00 circa. Il traffico cittadino verrà interrotto nell'area di sgombero fino al termine delle operazioni. La circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Ponte Gardena e di Bressanone dalle 9:00 alle 12:00, in entrambe le direzioni, si legge in una nota del Commissariato del Governo.