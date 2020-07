Bressanone, frana in via Vittorio Veneto: attimi di paura nel vicino cantiere

BRESSANONE. Attimi di paura ieri mattina (13 luglio) al cantiere del nuovo ponte sul rio Tiles, sulla strada statale di via Vittorio Veneto. Una frana improvvisa ha fatto collassare a valle un’intera porzione di un muro di contenimento parte di un complesso residenziale sovrastante la zona del cantiere.

Circa 25 metri cubi di detriti sono scivolati fino alla statale, a quell’ora per fortuna poco trafficata, danneggiando un escavatore Asm impegnato nella posa dei tubi di teleriscaldamento. Tutti gli operai, che avevano da poco iniziato il turno, sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo.

La frana ha coinvolto il nuovo marciapiede in fase di realizzazione e la corsia sud della statale, portandosi dietro alberi, piante, sassi, un palo dell’illuminazione pubblica e i newjersey in cemento. Immediata è scattata la chiusura della strada, aperta fino a poco prima con senso unico alternato.