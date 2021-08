Bressanone, gli inquilini Ipes: «Rifiuti, ratti e deiezioni, ora basta» 

BRESSANONE. Gli inquilini Ipes dell’edificio di via Wolkenstein a Bressanone (nella zona di Millan) sono ormai esasperati. La situazione di degrado - tra rifiuti abbandonati, ratti all’esterno, cantine scassinate e deiezioni - è diventata insostenibile. Lo stesso Istituto per l’edilizia agevolata, lo ricordiamo, aveva fatto un sopralluogo in zona anche nel marzo 2020 a seguito di un caso di violenza e rapina ai danni di un’anziana signora brissinese. L’Istituto, in quell’occasione, era sceso in campo a tutela del proprio operato e della generale onestà e rispettabilitá dei propri inquilini. Non si può negare, peraltro, che la situazione di pulizia e decoro dei locali comuni lasci parecchio a desiderare, come testimoniano le foto che pubblichiamo oggi.



La protesta dei condomini: «Una situazione insostenibile».



«Non è possibile trovare una porta scassinata e le nostre cantine a ridosso di cumuli di rifiuti. E non solo. Abbiamo già fatto le nostre rimostranze all’Ipes. Ci sono anche deiezioni a terra e cattivi odori. Sul posto è intervenuta, su nostra richiesta anche la polizia, e c’è il forte sospetto che qualcuno, dopo aver rotto il vetro di una finestra, bivacchi anche in una delle cantine». La situazione di degrado sarebbe stata scoperta a seguito di alcuni lavori di manutenzione.



«È un vero peccato che la situazione stia degenerando anche perché diversi residenti si sono attivati da mesi per creare spazi gioco comuni e orti ma ogni sforzo viene vanificato dal fatto che non tutti purtroppo riescono a osservare le regole base per garantire una pacifica e serena convivenza».