Bressanone, l'edificio "Ex-Rioptanti" di via Veneto torna a splendere

BRESSANONE. Si sono conclusi con successo i lavori di risanamento integrale dell'edificio "Ex-Rioptanti" situato in via Vittorio Veneto a Bressanone.

Realizzato nel 1954 dall'architetto Tabernar di Bolzano per accogliere gli optanti di ritorno dall'Austria in Alto Adige dopo la seconda guerra mondiale, l'edificio rappresenta un significativo esempio di architettura tardo razionalista, caratterizzato dalla sobrietà delle facciate e dall'equilibrio dei volumi. Ceduto successivamente all'Istituto per l'Edilizia Sociale, l'immobile necessitava di un intervento radicale che ne preservasse il valore storico ma rispettando le moderne esigenze abitative.

Il progetto di risanamento ha interessato l'intero complesso costituito da 27 alloggi, due uffici e un'unità destinata ad attività di bar-ristorante. Gli interventi hanno riguardato diversi aspetti cruciali: l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'installazione di due nuovi ascensori perfettamente integrati nella struttura originaria, per garantire l’accessibilità degli alloggi a portatori di handicap e anziani, il restauro dei balconi sulla facciata sud con nuove ringhiere e tettoie protettive, la razionalizzazione degli spazi al piano seminterrato con la creazione di due nuove unità abitative dotate di ampio giardino e un significativo miglioramento dell'efficienza energetica mediante isolamento termico a cappotto, sostituzione di tutti i serramenti e collegamento alla rete del teleriscaldamento.

"Un intervento che rappresenta molto più di un semplice rinnovamento edilizio: il risanamento ha incluso un importante efficientamento con un netto miglioramento dell’isolamento termico e la modernizzazione degli impianti. Per gli inquilini questo significa maggior comfort e minori costi energetici, in un momento in cui il risparmio è più che mai importante - ricorda Francesca Tosolini, Presidente dell'Ipes -. Un altro elemento centrale è stato l’abbattimento delle barriere architettoniche: ora l’edificio è davvero accessibile a tutti”.