Bressanone, operaio ventenne  muore schiacciato da una bocca di lupo

Nonostante piogge degli ultimi mesi, il problema della siccità si fa ancora sentire, in particolare sui grandi bacini idrici dell'Alto Adige, dove il deficit idrico è dell'ordine del 15%. «Le piogge delle ultime settimane rappresentano un toccasana per le acque di superficie. Il problema è la mancanza di riserve nevose in quota causa la mancanza di precipitazioni durante l'inverno unita alle temperature troppo elevate nei mesi freddi», dice Roberto Dinale, direttore dell'Ufficio idrologia e dighe della Provincia Autonoma di Bolzano.