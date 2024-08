“Bressanone, per te Miss Italia finisce qui!”. Domenica sera l’ultima finalissima

BRESSANONE. Domani a Bressanone, dopo anni di successi, andrà in scena per l’ultima volta la finalissima del concorso regionale di Miss Italia. Che sarà anche l’ultima tappa del tour iniziato a giugno e che vedrà calare il sipario pure sull’avventura estiva regionale, l’85a nella storia del concorso. La decisione che sarebbe stata l’ultima volta per Bressanone ad ospitare il concorso, era stata presa dagli organizzatori con Sonia Leonardi, esclusivista per Miss Italia in Trentino Alto Adige, in primavera, ben prima che scoppiasse “la bufera” a livello comunale.

Sarà così la suggestiva piazza Duomo di Bressanone, a partire dalle 21.15 - con ingresso libero - ad ospitare per il settimo anno l’importante serata, realizzata in collaborazione tra Bressanone Turismo Società Cooperativa ed il Comune, con il supporto di Sparkasse, l’azienda Duka e l’agenzia immobiliare Zelo Real Estate di Trento. La finalissima chiude una stagione di sfilate svoltesi nelle più belle e rinomate località della regione, iniziata a giugno, che hanno visto la partecipazione di oltre 300 ragazze, tra i 18 ed i 30 anni; tra loro studentesse, mamme, laureate, avvocati, insegnati, tutte residenti in regione. Domenica 18 agosto, saranno 34 candidate le candidate, tra loro verrà eletta Miss Trentino Alto Adige, l’unica ragazza della regione che accederà di diritto alla Finale Nazionale, senza passare dalle Prefinali.

La giuria, presieduta da Renate Prader, presidente del Consiglio Comunale di Bressanone e da Mario Cappelletti per Sparkasse, avrà quindi il difficile compito di scegliere la candidata con più personalità, più intraprendente, talentuosa, simpatica e spigliata. Proprio per questo, le 34 candidate verranno incontrate dalla giuria già nel pomeriggio, con un passaggio a porte chiuse, durante il quale verranno poste loro domande per comprenderne meglio la personalità. La sfilata, inizierà alla 21.15 e sarà presentata, come di consueto, da Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice dell’intera kermesse che si dice entusiasta di come è andata la stagione: “Ringrazio di cuore le molte località che ci hanno ospitato con il consueto entusiasmo, credendo nelle potenzialità dell’evento ed offrendo la possibilità a tutte le persone coinvolte di sentirsi gratificate ed apprezzate. Il nostro format va oltre la bellezza, il concorso è inclusione, coraggio, accettazione delle diversità e non omologazione. Abbiamo tolto le misure, l’altezza e le taglie da moltissimi anni; ragazze con delle diversità e/o disabilità, si sono messe in gioco ed hanno trovato quel coraggio di accettarsi che in altre occasioni era stato loro negato. Molte sono le loro storie personali che raccontano di come, attraverso la partecipazione ai nostri eventi, abbiano ritrovato la forza per uscire da momenti difficili, fatti di violenze personali fisiche e psicologiche, di malattie legate ai disturbi alimentari ed alla salute mentale e di bullismo. Le ragazze di oggi sono consapevoli delle loro scelte e plaudono la loro autodeterminazione”.

Ricco il programma della giornata: le ragazze, curate nel look dallo staff di Framesi con il Salone Hair Studios di Paola Foldi di Bolzano, il Salone Michela di Largaiolli Michela di Dimaro ed il Salone Profili di Ivana Mattarei di Cles, sfileranno per le vie del centro di Bressanone per realizzare degli shooting, cui seguiranno le prove della sfilata in preparazione della serata dove sfileranno con eleganti abiti da sera e con l’outfit sportivo Givova. Non solo bellezza, ma anche spettacolo, musica e moda. Per la moda, per vivere la territorialità, la tradizione e la cultura, sfileranno in passerella i colorati ed esclusivi capi tirolesi, dello storico negozio Gaby, in via del Mercato Vecchio. Si esibirà anche il gruppo di giovani ballerine My Way to Dance di Bressanone, che proporrà un pezzo di heels jazz. Oltre al titolo di Miss Trentino Alto Adige, verranno assegnate anche altre importanti fasce che daranno l’accesso alle prefinali Nazionli: Miss Rocchetta Trentino Alto Adige e Miss Social. Le madrine della serata saranno Valentina Riedo, Miss Rocchetta Italia e Michela Andreatta, Miss Trentino Alto Adige, elette proprio a Bressanone lo scorso anno.