Bressanone, ruba telefono in commissariato: sarà espulso

BRESSANONE. Un 36enne marocchino sarà espulso dopo che, durante una fila negli uffici del commissariato di Bressanone, ha rubato il telefono della signora appena davanti a lui. L’uomo aveva ricevuto il permesso di soggiorno (immediatamente revocato) appena pochi istanti prima.

La vicenda

Una signora residente in Valle Isarco si era recata in polizia per per completare alcune pratiche amministrative. Al termine degli adempimenti, dopo essere uscita dagli uffici, la donna si è accorta di non avere più con sé il proprio telefono, facendo pertanto immediato ritorno in commissariato per raccontare agli agenti quanto accadutole e vedere se l’avessero trovato in ufficio.

I poliziotti hanno quindi visionato immediatamente le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, dalle quali si poteva chiaramente evincere che, mentre la vittima aveva appoggiato provvisoriamente il proprio cellulare sulla mensola per quei pochi attimi necessari a firmare la documentazione amministrativa, l’utente immediatamente dietro di lei, dopo aver completato le proprie pratiche, si era appropriato del telefono lasciato sulla mensola.

L’uomo – in seguito identificato per tale E.R.A., cittadino marocchino di 36 anni residente a Brunico in regola col permesso di soggiorno –, è stato rapidamente rintracciato nella sua abitazione. Dopo aver recuperato il cellulare rubato e averlo restituito alla legittima proprietaria, al termine degli atti di polizia giudiziaria gli agenti hanno provveduto a denunciare l’uomo alla Procura della Repubblica di Bolzano per il reato di furto aggravato.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha immediatamente disposto la revoca del permesso di soggiorno (appena consegnato allo straniero in quella stessa mattinata) per poi poter procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale.