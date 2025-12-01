Bressanone, San Nicola tra Plose e centro storico: il 6 dicembre torna la tradizione più amata

BRESSANONE. Sabato 6 dicembre Bressanone tornerà a vivere una delle sue tradizioni più amate: la tradizionale sfilata di San Nicola nel centro storico, un appuntamento che da anni incanta grandi e piccoli e che celebra il valore della solidarietà e della condivisione.

La giornata inizierà però già al mattino sulla Plose, dove tra le 10 e le 13 San Nicola incontrerà i bambini sugli sci. Ad accompagnarlo ci saranno due angeli del Natale di Bressanone, pronti a portare sorrisi e meraviglia tra le piste innevate. Oltre ai classici mandarini, alle noci e ai wafer Loacker, San Nicola distribuirà anche le palline in legno della Plose, ispirate alla leggenda delle tre palle d’oro, che da secoli racconta un messaggio di speranza e generosità.

Secondo la leggenda, San Nicola – allora vescovo di Myra – aiutò un padre caduto in miseria che non poteva permettersi la dote per le sue tre figlie. Di notte, in segreto, gettò attraverso la finestra tre palle d’oro, una per ciascuna, salvandole così da un destino di povertà e disperazione. Le tre sfere d’oro sono da allora simbolo di generosità, dignità e compassione. C.L.

Nel pomeriggio, accompagnato dai suoi angeli bressanonesi, San Nicola sfilerà per le vie del centro. La sfilata partirà alle 16.30 da via Mercato Vecchio e attraverserà i Bastioni Maggiori e Minori, Porta Croce (anche conosciuta come Porta Sole), i Portici Minori e Maggiori, Piazza della Parrocchia fino a raggiungere piazza Duomo, dove il Santo distribuirà nuovamente piccoli doni ai bambini.

La sfilata di San Nicola a Bressanone è più di un’antica tradizione: è un invito a riscoprire la bontà nei piccoli gesti e la calda atmosfera che ogni anno accende la città nel tempo dell’Avvento.