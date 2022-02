Chalet a fuoco nella notte sulla Plose

BRESSANONE. Vigili del fuoco in azione per l’incendio di un chalet, poco prima delle 2 del mattino, sulla Plose, in via Valcroce . Colpita la mansarda dello stabile, un manufatto con struttura in legno. All'arrivo delle squadre di intervento le fiamme uscivano già dal edificio. Molto complesse le operazioni: per poter domare l'incendio all'interno della struttura del tetto, i vigili del fuoco si sono fatti strada scavando con le pale sul tetto.

Il massiccio intervento dei vigili del fuoco è servito a circoscrivere le fiamme che hanno così risparmiato gli edifici vicini. Sul posto i vigili di Eores, S. Andrea in Monte, Bressanone, Millan e l’Unione Distrettuale Bressanone/Valle Isarco. Sono intervenuti anche Croce Bianca e forze dell'ordine.