Chiusa, un ferito nello scontro frontale

CHIUSA. Scontro frontale fra due auto ieri sera a Chiusa, all’incrocio fra la statale e la strada per Velturno. Una persona ha riportato ferite di media entità.

L’uomo, un altoatesino, è stato soccorso sul posto dalla Croce Bianca e poi portato in ospedale.

L’incidente si è verificato prima delle 20. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari, che si sono occupati dei lavori di bonifica stradale, e i carabinieri, per i rilievi.