Fiamme a 2000 metri su Cima Gallina, distrutta una malga

BOLZANO. Un nuovo rogo ha devastato oggi 13 agosto una malga in legno a Cima Gallina, a 2000 metri d'altezza.

Lo spegnimento delle fiamme ha richiesto ai vigili del fuoco di Mules e al servizio forestale diverse ore di lavoro.

A causa della zona scoscesa, è dovuto intervenire anche un elicottero.

Al momento le cause del rogo, su cui indaga la forestale, non sono ancora note.