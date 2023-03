Il questore sospende la licenza della discoteca Max di Bressanone

BRESSANONE. Il questore di Bolzano ha disposto la sospensione per cinque giorni della licenza d'esercizio della discoteca "Max", in via Laghetto, a Bressanone.

Per diversi mesi, spiega la questura, "all'interno e nei pressi del locale si sono susseguiti episodi di illegalità, anche gravi, rilevati dagli operatori della polizia e dai carabinieri costretti ad intervenire, in alcuni casi, per responsabilità degli addetti alla sicurezza". Si sono verificati anche episodi dovuti all'uso di sostanze stupefacenti ed all'abuso di sostanze alcoliche, che hanno provocato le proteste della cittadinanza.

La sospensione della licenza "si è resa necessaria - conclude la questura - per sottrarre temporaneamente tale punto di ritrovo agli abituali frequentatori e per evitare che si possano ripetere episodi analoghi, in grado di turbare l'ordine pubblico, la sicurezza e la salute dei cittadini".