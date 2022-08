La diciottenne Michelle De Pinto incoronata Miss Trentino Alto Adige a Bressanone

BRESSANONE. Dopo due anni di assenza, causa pandemia, la splendida piazza Duomo di Bressanone è tornata ad ospitare la serata conclusiva del tour di Miss Italia in Trentino Alto Adige. Si è conclusa un’altra splendida stagione del Concorso Nazionale Miss Italia in Regione. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Bressanone Turismo Società Cooperativa, Comune e Cassa di Risparmio.



































































28 le candidate che hanno sfilato nella serata presentata da Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice della kermesse iniziata nel mese di maggio. Nel pomeriggio di domenica si è svolto l’incontro a porte chiuse con la giuria, formata da Renate Prader, presidente del Consiglio Comuncale di Bressanone, Mario Cappelletti dirigente Cassa di Risparmio, Massimo Bessone assessore provinciale al patrimonio, Caterina Foti per Radio Nbc, Cecilia Bernardis Miss Trentino Alto Aige 2019, Giorgia Zenatti Miss Trentino Alto Adige 2016, Alex Zullo per Radio Italia anni ‘60, Michael Forer per Cassa di Risparmio e modello, Maurizio Sabbadin per il Comune di Bressanone, Fabio De Villa giornalista dell’ Alto Adige e Mr. Giusto personaggio televisivo Rai.

La vincitrice, premiata dalla presidente del consiglio comunale Renate Prader e da Mario Cappelletti, è stata la diciottenne di Arco Michelle De Pinto, già Miss Feste Vigiliane e poi Miss Miluna a Fiera di Primiero. Studentessa al liceo coreutico di Trento, coltiva da sempre una grande passione per la danza classica e contemporanea. Michelle aveva già vinto la fascia di Miss Miluna Trentino Alto Adige a Fiera di Primiero, che è stata ceduta per regolamento nazionale, alla prima ragazza non fasciata per le finali nazionali, Sabrina Pellegrin, 22enne di Moena, che lavora come igienista dentale ed è stata da poco eletta Miss Soreghina. Durante la serata, è stata assegnata anche la fascia di Miss Social Trentino Alto Adige, valutata tra tutte le ragazze che hanno aderito al nuovo progetto Miss Italia, che prevedeva la pubblicazione di un video in cui raccontavano il loro territorio. A decretare la vincitrice è stata una commissione nazionale e ad avere la meglio è stata la diciannovenne perginese Angelica Lazzerini, futura studentessa alla facoltà di economia e bagnina.

Si è formato cosi il gruppo della 10 ragazze che andranno alle Prefinali nazionali che si svolgeranno a Roma alla fine di settembre.