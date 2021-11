La Panda da rottamare venduta dal Comprensorio 

VIPITENO. Un tempo avrebbe rischiato di finire parcheggiata in qualche fienile ed essere trasformata in pollaio. Oggi, invece, è stata messa in vendita e dunque col rischio - in realtà assai poco probabile - di trovarla a sgasare (si fa per dire) su qualche strada.

La macchina in questione, una Fiat Panda 4 ruote motrici, vecchia di 16 anni, è un vero “catorcio” da rottamare e un pericolo per la circolazione stradale. In realtà, non è il solo macinino che si può trovare ogni giorno in mezzo al traffico e neppure la peggior auto messa in vendita finora. Il problema, qui, sta tutto nell’identità del venditore. Che è un ente pubblico, nello specifico il Comprensorio Alta Val d’Isarco, e pertanto obbligato a tutelare la pubblica incolumità. Vendere e mettere in circolazione un’auto potenzialmente pericolosa, solo per ricavare un profitto dall’alienazione del bene, non è ammissibile per un’amministrazione. La Fiat Panda è stata messa all’asta, nel mese di settembre, al prezzo base di 451,40 euro, Iva inclusa. L’iniziativa ha sollevato la protesta, sfociata in una interrogazione alla giunta provinciale, da parte del consigliere Alessandro Urzì (FdI).



Nella risposta del presidente Arno Kompatscher si è appreso, fortunatamente, che l’auto proveniente dal parco macchine del Comprensorio non vedrà mai l’asfalto in quanto «è evidente - si legge nella risposta firmata dal presidente della Provincia - che l’autovettura non è idonea alla circolazione stradale, però alcune officine ci hanno comunicato l’interesse ad acquistarla per poterne utilizzare i pezzi di ricambio». Allarme rientrato, dunque, per la gioia degli automobilisti che circolano sulle strade altoatesine. Resta, comunque, la curiosità di una iniziativa piuttosto singolare, visto che non è di tutti i giorni la cessione, tramite asta, di una macchina di servizio di un ente pubblico, che fra l’altro è una carretta su ruote. Immatricolata nell’ottobre del 2005, alimentata a benzina, la Panda ha alle spalle 194.000 km percorsi ed era revisionata fino ad ottobre.

Teoricamente, ci sarebbe stato il tempo per un ultimo e rischioso giro (come evidenziato dallo stesso Urzì) prima dell’addio - dando per scontato l’impossibilità di farle passare l’ennesima revisione: danni da ruggine al pianale e al telaio e difetti al sistema di scarico e all’impianto frenante, come indicato dallo stesso Comprensorio nel bando - considerando la revisione valida fino al 31 ottobre. «Essendo la data di scadenza della revisione ad ottobre 2021 e considerati i tempi burocratici necessari all’alienazione, non si ritiene che un eventuale acquirente possa circolare con tale vettura», le rassicurazioni di Kompatscher nella risposta all’interrogazione. GL.M.