Le corsie separate ingannano gli automobilisti: auto contromano a Bressanone

BRESSANONE. Auto contromano e code sempre più lunghe su viale Mozart, ma anche un netto aumento della velocità e del traffico su via Laghetto. Il nuovo progetto del Biciplan sulla "nuova strada ciclabile" che attraversa Bressanone per rallentare il traffico sta avendo l'effetto contrario a quello sperato, almeno in questi primi 6 mesi di avvio. A dire degli stessi automobilisti, sotto accusa sarebbero i nuovi impianti semaforici e le due nuove corsie separate est-ovest su viale Mozart che spesso ingannano gli automobilisti portandoli ad affrontare parte della via contromano (vedi foto di uno dei casi registrati).

Su via Laghetto invece, sotto accusa sono la rimozione dei dossi dissuasori e l'installazione delle isole spartitraffico per permettere l'utilizzo della strada anche alle biciclette. «I tempi di attesa all'incrocio di viale Mozart con via Laghetto sono troppo stretti: spingendo una sedia a rotelle con un anziano si fa molta fatica a raggiungere il lato opposto con il verde - racconta Luigi Minesso - La nuova segnaletica sulla via è approssimativa ed il traffico è notevolmente aumentato».

Parole analoghe arrivano anche da Teresa Del Marco e Andrea Faccioli che ribadiscono un netto aumento del traffico su entrambe le arterie e un aumento delle velocità sulle vie laterali: «I limiti su via Laghetto ma anche sulle strade limitrofe non vengono in alcun modo rispettati. Su via Laghetto non ci sono controlli di alcun tipo e le auto sfrecciano a zig-zag a loro piacimento fra un'isola spartitraffico e l'altra, con le bici costrette talvolta persino a percorrere il vicino marciapiede per non essere travolte. Per chi si muove molto in macchina durante il giorno, transitare su viale Mozart è diventato un vero calvario, in particolar modo per chi deve andare e portare anche i propri figli a scuola». Chi nel traffico è abituata a guidare è Priska Überegger, tassista di professione: «Dalle 7.20 fino alle 8 e dalle 12.45 fino alle 13.15, i genitori che portano i bimbi a scuola li scaricano proprio davanti agli istituti e questo comporta già di per sé un problema di traffico. Un esempio fra tutti sono via Roncato e via Laghetto, dove la prima è chiusa al traffico, mentre la seconda no, con una conseguente invasione di auto nella via che mettono in serio pericolo alunni e studenti. Un grande errore è stato poi quello di chiudere ponte Widmann, perchè ora le auto che devono andare a Millan o nelle frazioni ad est della città, intasano viale Mozart».

Criticità su via Laghetto rilevate anche da chi ci abita, come Marie Pichler e Ornella Giudice che spiegano come la nuova viabilità in zona sia stata concepita in maniera poco attenta alle esigenze dell'intera cittadinanza, prediligendo i ciclisti che già avevano a disposizione numerosi spazi dedicati.«Le nuove ciclabili realizzate su via Laghetto non vengono utilizzate perchè i ciclisti continuano a prediligere i marciapiedi e gli spazi dedicati ai pedoni. Dal lato automobilistico la viabilità risulta totalmente compromessa soprattutto in caso di emergenza o negli orari di punta, le tempistiche di spostamento si sono notevolmente allungate creando disagi a lavoratori, studenti e turisti, gli autobus e i mezzi pubblici non sono immuni a questi ritardi.

Infine, la rimozione dei dossi in via Laghetto e la creazione di isole spartitraffico che limitano la regolare marcia stradale non svolgono la funzione di ridurre la velocità delle automobili ma anzi, vengono spesso utilizzati per una sorta di sfide con tanto di slalom, anche a velocità elevate, mettendo a repentaglio l'incolumità delle persone».