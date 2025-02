Maturaball a Varna, 14enne ubriaco trovato svenuto in bagno

BOLZANO. Un quattordicenne è stato trovato svenuto in bagno, a casa Voitsberg a Varna, dopo aver vomitato in occasione di un «Maturaball», durante il quale aveva bevuto troppo. Il giovane, poi, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bressanone per tutti gli accertamenti di rito.

Il caso - l'ennesimo nell'ultimo mese in val d'Isarco - contribuisce a rimettere in discussione l'attuale formula dei "balli di maturità" con parecchi teenager che abusano di sostanze alcoliche senza mettere in conto le possibili conseguenze.

