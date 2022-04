Muore 18 giorni dopo essere scivolato nell’Isarco 

BRESSANONE. Richard Kantioler, brissinese di 70 anni che era caduto accidentalmente nell’Isarco durante una passeggiata il 12 marzo scorso, è morto all’ospedale San Maurizio a seguito dei gravi traumi riportati. L'incidente era avvenuto pochi minuti dopo le 11 lungo la pista ciclopedonale che da Bressanone porta all'abitato di Varna, lungo la sponda orografica sinistra del fiume Isarco, precisamente all'altezza della latteria Brimi.

L'uomo, classe 1952, stava passeggiando con la moglie quando ha deciso di avvicinarsi alla sponda del fiume, probabilmente per osservare dei pesci che nuotavano in una sorta di vasca naturale formatasi nel corso d’acqua.

Si ritiene che Kantioler si sia avventurato su alcuni sassi, scivolando e perdendo così l'equilibrio. Nella caduta l'uomo avrebbe battuto la testa, perdendo i sensi e rischiando di annegare in un tratto dove la corrente del fiume non è molto forte e l’acqua non è particolarmente alta.



Richiamati dalle urla disperate della compagna, sul posto si erano portati alcuni passanti che hanno allertato il numero unico d'emergenza.





















Anziano cade nell'Isarco, i soccorsi a Bressanone L'anziano caduto accidentalmente nell'Isarco a Bressanone è stato ripescato dai vigili del fuoco.

L'uomo era stato raggiunto rapidamente dai soccorritori e tratto in salvo ma ormai era già privo di conoscenza. A quel punto era iniziata una lunga e delicata fase di rianimazione che aveva dato esito positivo. Viste le sue condizioni però era stato deciso di disporre un trasporto d'urgenza in elicottero presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Maurizio di Bolzano.

Anziano cade nell'Isarco: i soccorritori in azione Il video dei soccorritori in azione a Varna, dove un anziano è caduto accidentalmente nell'Isarco durante una passeggiata: è gravissimo all'ospedale

L’uomo, dopo aver lottato per oltre due settimane, è deceduto. Grande cordoglio da parte di tutti i brissinesi.