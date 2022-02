Nuova tangenziale di Varna, via ai lavori: 38,5 milioni per deviare il traffico

BRESSANONE. Sarà lunga un chilometro e mezzo, costerà 38,5 milioni di euro e dovrà deviare il traffico di attraversamento che oggi pesa su Varna e Bressanone.

Sono stati avviati ufficialmente oggi (17 febbraio) con una cerimonia di inaugurazione i lavori per la nuova tangenziale di Varna che sarà completata entro il 2024: presenti il direttore della Ripartizione mobilità Martin Vallazza, il sindaco Andreas Schatzer, il direttore della Ripartizione infrastrutture Valentino Pagani e Michael Goller e Andreas Pichler in rappresentanza delle imprese di costruzione.

La tangenziale inizia allo svincolo Bressanone Nord presso la centrale di teleriscaldamento di Varna e si snoda in parte in galleria parallelamente all'autostrada del Brennero per ricollegarsi alla strada statale del Brennero esistente (SS12) a Nord di Varna.

«La nuova tangenziale non è importante solo per Varna e Bressanone, ma per la mobilità di tutta la Val d’Isarco», ha sottolineato Vallazza: gli obiettivi importanti da raggiungere con la tangenziale sono la fluidità del traffico sulla statale del Brennero (SS 12), una migliore qualità della vita per gli abitanti di Varna ed un alleggerimento del traffico di transito proveniente da Bressanone. La Provincia sta investendo circa 38,5 milioni di euro nella nuova tangenziale.

"Finalmente la tangenziale, molto attesa dalla popolazione di Varna, sta per concretizzarsi e possiamo migliorare la qualità della vita in quest’area", ha sottolineato il sindaco di Varna Andreas Schatzer. "Oltre al traffico in autostrada, sulla statale del Brennero vicino a Varna c'è un traffico medio giornaliero compreso tra 10 e 15.000 veicoli. Attraverso Novacella circolano tra i 9.000 ed i 12.000 veicoli. La tangenziale ci consentirà di deviare la maggior parte di questo traffico di attraversamento".

I lavori inizieranno nell'area retrostante la caserma, un tempo campo da calcio. Un edificio della caserma sarà demolito per fare spazio alla strada, hanno spiegato i rappresentanti delle imprese edili. Dopo il completamento dei lavori, le aree saranno rinverdite e piantumate con specie arboree e siepi adeguate al luogo.

È previsto un nuovo incrocio a T come collegamento alla rete di trasporto esistente. La tangenziale potrà essere percorsa a una velocità di 80 chilometri orari su due corsie, ciascuna larga 3,75 metri.

La circonvallazione verrà realizzata dal consorzio Goller Bögl, Wipptaler Bau e Gasser Markus Srl. L'infrastruttura è stata progettata da Georg Fischnaller (Studio EUT). Il project manager è Florian Knollseisen. Il progetto è curato dall'Ufficio tecnico strade Nord-Est.