Precipitato con il deltaplano a motore, il 29enne morto all'ospedale

BRESSANONE. E' morto all'ospedale San Maurizio di Bolzano l'uomo caduto ieri con il deltaplano a motore nei pressi di Novacella. Si tratta di Mattia, Solderer, 29 anni, di Laion. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile impatto al suolo, che ha anche mandato in pezzi il velivolo.

Erano le 16.30 quando il giovane pilota, di ritorno da un viaggio a Jesolo assieme ad un amico - quest'ultimo a bordo di un secondo velivolo - si stava per preparare all'atterraggio in una vicina pista in zona Oberplaickner, vicino all'omonimo maso, nel territorio comunale di Novacella.

Qualcosa però è andato storto e il giovane non è riuscito a raggiungere la zona di atterraggio, precipitando qualche centinaio di metri prima in un campo di mais lungo il lato orografico sinistro del fiume Isarco. Secondo la testimonianza di alcune persone presenti nella zona del maso, il 29enne avrebbe perso quota improvvisamente compiendo delle rotazioni sconnesse per poi perdere completamente il controllo del velivolo e schiantarsi a terra.