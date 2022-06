Sciaves, turista trovato morto in una tenda

BOLZANO. Un turista tedesco di 57 anni è stato trovato morto questa mattina (26 giugno) dai carabinieri a Nas Sciaves all’interno di una tenda.

Erano passate da poco le 8 del mattino. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Bressanone sono intervenuti in località Sciaves, chiamati perché dentro una tenda era stato rinvenuto il cadavere.

Si tratta di un uomo di 57 anni residente a Wolfegg (Germania), J.E.K. le iniziali.

Il medico d'urgenza, tempestivamente intervenuto sul posto, ne ha constatato il decesso per cause naturali.

Il turista faceva parte di un gruppo di motociclisti in viaggio turistico in Italia.

La salma, ricomposta presso l’obitorio dell'ospedale di Bressanone, è a disposizione dell’autorità giudiziaria.