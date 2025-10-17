Segnala una coppia sospetta vicino a casa: erano due ladri a caccia di bottino

BOLZANO. La sinergia operativa tra i carabinieri della Stazione di Vandoies e il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bressanone ha permesso di individuare e denunciare due persone responsabili di un furto in abitazione, avvenuto nei giorni scorsi nel comune di Terento.

La segnalazione decisiva è arrivata da un residente di via Sonnenberg, che ha notato movimenti sospetti nei pressi della propria abitazione. In pochi minuti, i militari sono giunti sul posto, sorprendendo un uomo e una donna, entrambi di origine nomade e già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

I due hanno tentato di fuggire ma sono stati rapidamente bloccati dalla pattuglia. La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di recuperare 455 euro in contanti e un kit di strumenti utilizzabili per lo scasso, tra cui un cacciavite e una tessera magnetica capace di forzare serrature elettroniche.

Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per furto aggravato.