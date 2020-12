Si rifugia nella toilette del treno per non farsi vedere dagli agenti: arrestato

BOLZANO. Con l’approssimarsi delle festività di fine anno, la Polizia di Stato ha incrementato le attività di controllo del territorio. In questo quadro, anche gli uomini del Commissariato di Brennero sono costantemente impegnati, sia sulle tratte stradali che nella stazione ferroviaria a ridosso del confine austriaco.

A tal proposito, nel corso delle verifiche a carico dei passeggeri di un “Eurocity” proveniente da Monaco, attentamente svolte anche per assicurare il rispetto delle disposizioni anti-Covid, hanno rintracciato un cittadino marocchino, O.M. di 38 anni.

L’uomo, alla vista degli agenti, per sottrarsi ai controlli si era nascosto all’interno della toilette del vagone ma è stato visto e fatto subito uscire. Essendo privo di documenti, il 38enne è stato condotto in ufficio e sottoposto ad ulteriori accertamenti, dai quali è emerso che a suo carico pendeva un provvedimento di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Bergamo, in quanto coinvolto in una vasta indagine per traffico di sostanze stupefacenti.

Pertanto il cittadino marocchino è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano.