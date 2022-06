Si schianta su una casa e muore a 37 anni mentre rientra in auto all’hotel 

CAMPO DI TRENS. Uno schianto violentissimo in piena notte contro un edificio nel centro di Mules, frazione di Campo di Trens. Ha perso la vita così, a soli 37 anni, un automobilista tedesco che alla guida di una Bmw 330 stava tornando lungo la statale del Brennero nel suo alloggio vacanza a Maranza di Rio Pusteria. Era da poco passata la mezzanotte di sabato 18 giugno.



Dopo aver tentato di salvarlo, i pompieri volontari si sono occupati della messa in sicurezza dell’edificio danneggiato dal sinistro e del ripristino della sede stradale, rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore.



