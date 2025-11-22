Singolare incidente a Luson, auto parcheggiata finisce nel precipizio

LUSON. Singolare incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 22 novembre, lungo una strada che porta in paese. All’improvviso, un’auto lasciata in sosta ha iniziato a muoversi da sola, finendo prima fuoristrada e rotolando poi per circa 100-150 metri lungo un pendio erboso prima di finire contro un albero.



Quando i vigili del fuoco volontari di Luson sono arrivati sul posto, hanno scoperto con grande sollievo che nell’abitacolo non c’era nessuno. Per fortuna non si sono registrati feriti né altri mezzi coinvolti.



In base alle prime valutazioni, è probabile che la vettura si sia mossa perché il freno a mano non era stato inserito correttamente. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e recuperato il veicolo, andato praticamente distrutto durante la lunga carambola. (foto vigili del fuoco volontari di Luson)