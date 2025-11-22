Le ultime
19:48
Leader Ue e G7,piano Trump base su cui serve altro lavoro
19:34
Consigliere diplomatico di Meloni all'incontro a Ginevra
18:39
Trump, la mia offerta a Kiev? Non e' definitiva
18:21
Monopattini in sharing, stop a Firenze da aprile 2026
18:13
Macron, 'senza misure deterrenti i russi torneranno'
17:49
Zelensky, colloqui con partner per evitare nuova invasione russa
17:46
'Rubio e Witkoff domani a Ginevra per discutere il piano'
17:43
Difesa civile, 21 morti nei raid israeliani a Gaza
17:42
Firmato contratto dei metalmeccanici, aumento medio 205 euro
17:37
Cop30 approva all'unanimità il Global mutirao
L’allarme

Singolare incidente a Luson, auto parcheggiata finisce nel precipizio

La vettura ha iniziato a muoversi da sola, precipitando per circa 150 metri e schiantandosi poi contro un albero. Solo quando i vigili del fuoco hanno raggiunto il veicolo hanno scoperto con sollievo che all'interno non c'era nessuno

LUSON. Singolare incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 22 novembre, lungo una strada che porta in paese. All’improvviso, un’auto lasciata in sosta ha iniziato a muoversi da sola, finendo prima fuoristrada e rotolando poi per circa 100-150 metri lungo un pendio erboso prima di finire contro un albero.
 

Quando i vigili del fuoco volontari di Luson sono arrivati sul posto, hanno scoperto con grande sollievo che nell’abitacolo non c’era nessuno. Per fortuna non si sono registrati feriti né altri mezzi coinvolti.

In base alle prime valutazioni, è probabile che la vettura si sia  mossa perché il freno a mano non era stato inserito correttamente. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e recuperato il veicolo, andato praticamente distrutto durante la lunga carambola. (foto vigili del fuoco volontari di Luson)

