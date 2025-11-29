Le ultime
17:01
Schlein, 'per il ponte Stretto buttati 13 miliardi'
16:56
Nordio, magistrati non diano aut aut sul referendum
16:44
Assalto alla sede della Stampa, identificate già 30 persone
16:28
Meloni, grave suggerire responsabilità stampa per violenze
16:28
Assoutenti, rischio truffe da chiamate telemarketing estero
16:22
12enne abusata a Sulmona,14enne in carcere 'torturato'
15:31
Cappellano (Stellantis), bene Merz su no stop auto termiche
15:18
Famiglia bosco, ok genitori a casa offerta da imprenditore
14:58
Migliaia di persone al corteo no ponte a Messina
14:53
Una "lista di stupri" compare sui muri dei bagni del liceo: il gravissimo episodio al Giulio Cesare di Roma
L’episodio

Spray urticante al supermercato di Vipiteno: sette persone in ospedale

Una lite tra clienti è degenerata provocando l’uso di una sostanza irritante che ha causato difficoltà respiratorie a più persone. I locali sono stati sgomberati e messi in sicurezza dai soccorritori. Indagini in corso

VIPITENO. Momenti di paura nel supermercato Eurospar all’uscita dell’A22, dove intorno alle 14 di oggi, 29 novembre, una discussione tra clienti è degenerata fino al punto che una persona, perdendo la calma, ha estratto uno spray al peperoncino e lo ha spruzzato tra la folla. Le sostanze urticanti hanno subito provocato bruciori e difficoltà respiratorie a diverse persone presenti nell’area vendita, costringendo il personale a interrompere le attività e ad avviare l’evacuazione per motivi di sicurezza.
 

Secondo le prime informazioni, sette persone hanno riportato irritazioni di varia entità e sono state accompagnate all’ospedale di Vipiteno per accertamenti, tutte con sintomi legati all’inalazione dello spray. Nel frattempo, il supermercato è rimasto chiuso per circa un’ora, il tempo necessario per mettere in sicurezza i locali e consentire l’intero ricambio d’aria richiesto in questi casi. Le operazioni interne sono state gestite con ordine, mentre i clienti venivano fatti uscire dall’edificio.
 

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari della Croce Bianca con ambulanza e automedica, che hanno prestato le prime cure ai presenti. In supporto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Vipiteno, incaricati di verificare che gli ambienti non presentassero ulteriori rischi, oltre a collaborare con il personale del supermercato nelle fasi di ventilazione dei locali e messa in sicurezza dell’area interessata.
 

I carabinieri della Compagnia di Vipiteno hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire al responsabile di quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini della videosorveglianza per accertare come sia nata la lite e chi abbia utilizzato la sostanza urticante, che ha provocato un pomeriggio di caos e apprensione tra clienti e dipendenti del punto vendita.

Altre notizie
Autostrada

Autostrada del Brennero, il ministero dei Trasporti riapre la gara per la concessione

Pochi giorni fa il Codacons aveva presentato un'istanza di annullamento in autotutela rivolta proprio al Mit, oltre a un pacchetto di esposti. L'associazione consumatori ricorda che la Commissione europea, nel maggio scorso, ha espresso forti dubbi sulla conformità della clausola di prelazione prevista dal ministero per affidare la concessione ad A22

Attualità