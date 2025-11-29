Spray urticante al supermercato di Vipiteno: sette persone in ospedale

VIPITENO. Momenti di paura nel supermercato Eurospar all’uscita dell’A22, dove intorno alle 14 di oggi, 29 novembre, una discussione tra clienti è degenerata fino al punto che una persona, perdendo la calma, ha estratto uno spray al peperoncino e lo ha spruzzato tra la folla. Le sostanze urticanti hanno subito provocato bruciori e difficoltà respiratorie a diverse persone presenti nell’area vendita, costringendo il personale a interrompere le attività e ad avviare l’evacuazione per motivi di sicurezza.



Secondo le prime informazioni, sette persone hanno riportato irritazioni di varia entità e sono state accompagnate all’ospedale di Vipiteno per accertamenti, tutte con sintomi legati all’inalazione dello spray. Nel frattempo, il supermercato è rimasto chiuso per circa un’ora, il tempo necessario per mettere in sicurezza i locali e consentire l’intero ricambio d’aria richiesto in questi casi. Le operazioni interne sono state gestite con ordine, mentre i clienti venivano fatti uscire dall’edificio.



Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari della Croce Bianca con ambulanza e automedica, che hanno prestato le prime cure ai presenti. In supporto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Vipiteno, incaricati di verificare che gli ambienti non presentassero ulteriori rischi, oltre a collaborare con il personale del supermercato nelle fasi di ventilazione dei locali e messa in sicurezza dell’area interessata.



I carabinieri della Compagnia di Vipiteno hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire al responsabile di quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini della videosorveglianza per accertare come sia nata la lite e chi abbia utilizzato la sostanza urticante, che ha provocato un pomeriggio di caos e apprensione tra clienti e dipendenti del punto vendita.