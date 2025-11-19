Tenta di forzare l'ingresso in due alberghi a Bressanone, fermato settantenne grazie ai cittadini

BRESSANONE. Segnalazioni puntuali dei residenti della frazione di Sant’Andrea hanno permesso alla Polizia di Stato di fermare un uomo che, nella giornata di ieri, avrebbe tentato più volte di forzare l’ingresso di una struttura ricettiva chiusa per ferie. Gli agenti del Commissariato di Bressanone, impegnati nei servizi di controllo del territorio insieme alla Squadra di Polizia Giudiziaria, si sono messi immediatamente alla ricerca del sospetto, mantenendo il contatto telefonico con un cittadino che seguiva a distanza gli spostamenti dell’individuo. Grazie alle indicazioni fornite, il personale di Polizia ha proseguito a piedi e ha individuato l’uomo proprio mentre usciva dall’ingresso di un’altra struttura ricettiva della zona. Il settantenne, cittadino italiano non residente in Alto Adige e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, non ha saputo fornire spiegazioni credibili sulla sua presenza in loco né sui comportamenti ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per violazione di domicilio continuata. L’episodio, avvenuto nella città vescovile, conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione dei reati, un contributo fondamentale per garantire sicurezza e rapidità d’intervento sul territorio.