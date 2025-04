Troppi ciclisti nel tunnel della tangenziale tra Varna e Bressanone: è allarme

BRESSANONE. Stupore, incredulità e preoccupazione: questo è lo stato d'animo degli automobilisti che in queste prime settimane della bella stagione hanno avvistato diversi ciclisti percorrere tranquillamente le gallerie della tangenziale tra Varna e Bressanone.

Uno degli avvistamenti documentati da un automobilista di passaggio con tanto di fotografia, è avvenuto lungo la corsia sud, poco prima della galleria nord della tangenziale che da Varna corre in direzione della cittadina vescovile. Nell'immagine si vede chiaramente il ciclista entrare in galleria proprio davanti ai segnali stradali di divieto di transito per trattori e biciclette. Sulla sua sinistra un'auto bianca che allarga la traiettoria rischiando di finire sulla corsia opposta per lasciare spazio al ciclista durante il sorpasso. Scena ancora più incredibile all'uscita centrale della circonvallazione che porta in centro Bressanone. Qui il consigliere Antonio Bova, in un altro giorno ha documentato un secondo ciclista che stava percorrendo la circonvallazione uscendo proprio dalla galleria dell'uscita centrale.

«Non ci sono parole! - commenta sgomento Bova - Nonostante la nuova pista ciclabile sulla Ss12, che ahimè è ancora poco utilizzata, ora i ciclisti rischiano la vita percorrendo le gallerie della circonvallazione. E non parliamo di casi isolati: numerose sono state le segnalazioni di ciclisti che percorrono la bretella che bypassa l'ex statale, tutto questo praticamente indisturbati. È pericoloso, soprattutto nelle gallerie dove le auto viaggiano a 70 km/h, e in particolare all'uscita centrale, dove il tracciato in curva è difficile da gestire persino per gli autoveicoli. Anche qui bisogna fare attenzione ai ciclisti che, se provi a suonare per avvertirli, ti guardano pure storto. Ormai con le due ruote si invade qualsiasi spazio. Le scelte sbagliate di questa amministrazione hanno trasmesso un messaggio chiaro: i ciclisti hanno la precedenza su tutto, sempre e ovunque. Ma la sicurezza stradale dovrebbe valere per tutti, non solo per qualcuno».

La situazione è stata immediatamente riferita anche alle forze dell'ordine che spiegano come la galleria sia dotata di un sistema di sicurezza che dovrebbe inviare una segnalazione ed un allarme agli addetti di controllo non appena viene segnalato un pedone o un ciclista all'interno della tangenziale. Cosa che probabilmente non funziona o funziona male, in quanto il sistema di emergenza in questi casi non sarebbe entrato in funzione. «La tangenziale, come ogni arteria autostradale, è pensata per veicoli a motore e la presenza di una bicicletta in un ambiente del genere rappresenta un rischio elevatissimo, sia per il ciclista che per gli automobilisti - fanno sapere gli agenti - Dal punto di vista della sicurezza poi, i rischi sono molteplici: un ciclista è altamente vulnerabile in caso di collisione con veicoli che viaggiano a velocità elevate. Anche un lieve impatto potrebbe essere letale. Soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, una bicicletta può passare inosservata, aumentando il rischio di incidenti. Le tangenziali non sono dotate di corsie ciclabili o protezioni per utenti deboli, rendendo il transito estremamente pericoloso».