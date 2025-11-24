Le ultime
12:25
Borsa: Milano -1% con l'effetto cedole, bene Stellantis
11:57
La Russa, sindaco centrodestra Milano sceglierlo presto e bene
11:45
Famiglia bosco, 'rischio grave emarginazione sociale'
11:37
Incassi cinema, in testa le streghe di Wicked - Parte 2
11:16
Petrolio e gas in calo, si guarda ai colloqui per l'Ucraina
11:12
Salvini, 'io tifo per la pace, Macron pensa più a vendere armi'
11:10
Borsa: l'Europa positiva guarda a banche centrali e Ucraina
11:09
Tari sempre più cara, sale in media a 340 euro, top a Catania
10:49
Salvini, 'in settimana motivazioni Corte dei Conti su Ponte'
10:46
Coppa Davis, l'Italia del tennis vola anche negli ascolti tv
Il fatto

Varna, uomo alterato blocca le auto in mezzo alla statale: intervento dei carabinieri

Un uomo in forte stato di agitazione ha creato pericolo, nella mattinata di ieri, gettandosi sulla carreggiata e aggredendo i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo in sicurezza e a sequestrare una forbice e uno smartphone: l'appello del comandante invita la possibile proprietaria, “Jana”, a farsi avanti per il recupero

VARNA. Un intervento rapido dei carabinieri della Compagnia di Bressanone ha evitato ieri mattina una situazione di rischio sulla Statale del Brennero, all’altezza del capolinea degli autobus di Varna, dove un uomo in evidente stato di alterazione stava mettendo in pericolo la viabilità.

Poco dopo le 9 i militari sono stati inviati al km 484,150, dove hanno individuato M. A., 42 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si lanciava sulla carreggiata tentando di fermare le auto in transito e importunando gli automobilisti.

Alla vista della pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha reagito con un’aggressione fisica e con pesanti offese, ostacolando i militari. Nonostante la resistenza, gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo in sicurezza, evitando ulteriori rischi per chi percorreva la strada.

L’uomo è stato accompagnato in caserma per l’identificazione. Durante la perquisizione personale i carabinieri hanno trovato una forbice da elettricista lunga 14,5 centimetri, con punta di circa 5 centimetri, e uno smartphone di ultima generazione risultato bloccato e di dubbia provenienza, che potrebbe appartenere a una persona di nome Jana.

Il soggetto è stato deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, ubriachezza molesta e porto di oggetti atti a offendere.

Sul telefono sequestrato, il comandante della Compagnia di Bressanone, Giuseppe Specchio, invita il legittimo proprietario a presentarsi in caserma con elementi certi per la restituzione, come il codice di sblocco, l’accesso all’account iCloud o la documentazione d’acquisto.

Altre notizie
Giovani

I Gialloni fra animazione, impegno ed educazione

A fine settembre, e per il secondo anno di fila, piazza Walther si è tinta di giallo per celebrare lo “Yellow Day”, grande festa dei centri giovanili di Bolzano, Merano e Laives. Protagonisti, i “gialloni”, che hanno animato la piazza con giochi, musica, tornei e momenti di incon tro, dando vita a una giornata di dialogo e condivisione con la cittadinanza. Ma chi sono questi giovani?

Attualità