Varna, uomo alterato blocca le auto in mezzo alla statale: intervento dei carabinieri

VARNA. Un intervento rapido dei carabinieri della Compagnia di Bressanone ha evitato ieri mattina una situazione di rischio sulla Statale del Brennero, all’altezza del capolinea degli autobus di Varna, dove un uomo in evidente stato di alterazione stava mettendo in pericolo la viabilità.

Poco dopo le 9 i militari sono stati inviati al km 484,150, dove hanno individuato M. A., 42 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si lanciava sulla carreggiata tentando di fermare le auto in transito e importunando gli automobilisti.

Alla vista della pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha reagito con un’aggressione fisica e con pesanti offese, ostacolando i militari. Nonostante la resistenza, gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo in sicurezza, evitando ulteriori rischi per chi percorreva la strada.

L’uomo è stato accompagnato in caserma per l’identificazione. Durante la perquisizione personale i carabinieri hanno trovato una forbice da elettricista lunga 14,5 centimetri, con punta di circa 5 centimetri, e uno smartphone di ultima generazione risultato bloccato e di dubbia provenienza, che potrebbe appartenere a una persona di nome Jana.

Il soggetto è stato deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, ubriachezza molesta e porto di oggetti atti a offendere.

Sul telefono sequestrato, il comandante della Compagnia di Bressanone, Giuseppe Specchio, invita il legittimo proprietario a presentarsi in caserma con elementi certi per la restituzione, come il codice di sblocco, l’accesso all’account iCloud o la documentazione d’acquisto.