Velturno, la macchina sbanda e va ruote all’aria: grave una donna

VELTURNO. Grave incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, domenica 2 aprile, verso le 17, sulla strada statale del Brennero, a San Pietro Mezzomonte. Un’auto, dopo aver sbandato, è finita ruote all’aria, ribaltandosi sulla sede stradale. L’impatto è stato violento. I vigili del fuoco di San Pietro Mezzomonte e Chiusa hanno lavorato a lungo per estrarre gli occupanti della macchina. Una donna ha riportato ferite giudicate gravi per le quali è stato deciso il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Bolzano mentre l’uomo è stato portato con l’ambulanza della Croce Bianca all’ospedale di Bressanone. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.







