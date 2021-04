Vipiteno, raid vandalico contro le luci in centro

VIPITENO. È stata per molti una spiacevole sorpresa vedere l'altra mattina in centro a Vipiteno che alcuni “collettori di sole” da poco installati a cura dell’associazione turistica della città erano stati danneggiati da vandali. Ed è subito partita la segnalazione al comando di polizia municipale.

“Ancora prima di terminare l’installazione artistica dei Collettori di sole, si sono verificati questi atti vandalici – fanno sapere dall’associazione turistica –. I collettori catturano la luce solare e la trasformano in luce per abbellire la città. Ne sono stati distrutti molti e sono state danneggiate anche alcune fioriere e diverse piante aromatiche che stavano crescendo al loro interno. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono attualmente in fase di valutazione, la Società cooperativa turistica locale e la ditta che produce i collettori solari hanno provveduto a sporgere denuncia”.



Dalla polizia municipale, il comandante Egon Bernabè chiede ai cittadini di segnalare qualsiasi movimento sospetto avvenute nelle notti di sabato e domenica in centro storico. “È importante che ognuno faccia la sua parte – sottolinea il comandante – Nel contempo, stiamo visionando le telecamere a circuito chiuso installate presso alberghi ed esercizi commerciali della zona, così da poter dare un volto ai vandali”.



La Società cooperativa turistica di Vipiteno, Val di Vizze-Campo di Trens, con una ditta tedesca, ha installato in centro storico circa 350 sistemi luminosi denominati “Collettori del sole”. Molti sono stati danneggiati o distrutti ancora prima del termine del programma di installazione. F.D.V.