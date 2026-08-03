BOLZANO. La Camera Penale di Bolzano tornerà a varcare i cancelli della Casa Circondariale nell'ambito di "Ristretti in agosto", l'iniziativa promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane per accendere i riflettori sulla situazione delle carceri italiane. La visita è in programma giovedì 6 agosto e vedrà la partecipazione di una delegazione di avvocati, affiancata dagli assessori provinciali Marco Galateo e Christian Bianchi.

Nel corso del sopralluogo saranno valutate le condizioni di vita dei detenuti e lo stato della struttura, con particolare attenzione al sovraffollamento, agli aspetti igienico-sanitari, agli spazi destinati alle attività trattamentali e lavorative e alle condizioni operative del personale amministrativo, educativo e della Polizia Penitenziaria.

L'iniziativa arriva in un momento in cui il tema delle carceri continua a essere al centro del dibattito nazionale. Secondo i dati richiamati dalla Camera Penale di Bolzano, al 2 luglio 2026 negli istituti penitenziari italiani erano presenti 64.758 detenuti, a fronte di 46.423 posti realmente disponibili, con un tasso di affollamento vicino al 140%. Dall'inizio dell'anno si contano inoltre 37 suicidi in carcere, uno dei quali avvenuto proprio nella struttura di Bolzano.

La presenza degli assessori Marco Galateo e Christian Bianchi viene letta dalla Camera Penale come un segnale di attenzione delle istituzioni verso il sistema penitenziario e i diritti delle persone private della libertà. L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è anche quello di mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni delle carceri, particolarmente delicate durante i mesi estivi.