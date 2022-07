Aggredì i passanti con una spranga a Laives, prosciolto perché incapace di intendere

BOLZANO. Il 25 giugno 2021 aveva seminato il panico in centro a Laives, aggredendo senza motivo i passanti con una spranga e ferendo 9 persone, per fortuna in modo non grave: l'uomo, un ventunenne nigeriano, è stato ora prosciolto in quanto non imputabile , essendo risultato incapace di intendere e di volere al momento dei fatti.

Essendo però stato valutato, da una perizia psichiatrica, anche socialmente pericoloso, l'uomo si trova in libertà vigilata presso una struttura di cura psichiatrica riabilitativa altoatesina.