Laives, diciassettenne preso a pugni e rapinato della bici davanti alla stazione

LAIVES. I carabinieri di Egna hanno arrestato in flagranza di reato un uomo che poco prima aveva rapinato uno studente diciassettenne fuori dalla stazione ferroviaria di Laives.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava rincasando in bicicletta quando è stato fermato da due uomini ubriachi che gli hanno chiesto la bicicletta. Poi uno dei due gli ha sferrato un pugno al volto e gli ha preso la bici.

Il ragazzo ha quindi chiamato i carabinieri che immediatamente sono intervenuti sul posto e hanno fermato i due, braccianti agricoli stranieri. Uno di loro è stato arrestato e richiuso in carcere, l'altro è stato denunciato a piede libero per concorso in rapina.