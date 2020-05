Laives in lutto per la scomparsa di Luciano Gabbia

LAIVES. Lutto a Laives per la scomparsa di Luciano Gabbia, all'età di 68 anni. A stroncarlo una rapida quanto spietata malattia. Già presidente dell'Ac Laives Calcio, ex consigliere comunale, aveva gestito a lungo il bar della zona sportiva Galizia, molto frequentato dagli sportivi. Personaggio gioviale e molto popolare, era stato anche titolare dell'ex ristorante "Al Cervo", poi demolito, in via Delle Part.

Nato come imprenditore immobiliare, si era poi dedicato agli esercizi pubblici: tuttora gestiva il bar Selva Verde, in via Negrelli.

Una vita, la sua, segnata anche dai lutti, per la perdita - 11 anni fa - della moglie e poi del fratello Armando, anche lui molto impegnato nel mondo sportivo. Lascia la figlia Denise. (b.c.)