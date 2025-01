Supermercato preso di mira dai ladri: doppio intervento dei carabinieri

BOLZANO. Doppio intervento dei carabinieri di Egna per tentativi di furto in uno stesso supermercato in via JF Kennedy, a Laives. In entrambi i casi i carabinieri hanno recuperato la merce rubata.

Il primo intervento, avvenuto l'11 gennaio 2025 intorno alle ore 13, ha portato all'identificazione di due giovani residenti a Vadena. I due, già gravati da precedenti specifici, sono stati sorpresi dal personale della sicurezza del supermercato con merce non pagata per un valore complessivo di circa 200 euro. Grazie alla tempestività dell'intervento, la refurtiva è stata immediatamente restituita. I soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.

In una seconda operazione, avvenuta il 14 gennaio 2025 alle ore 19:50, i carabinieri sono nuovamente intervenuti presso lo stesso supermercato, dove l'addetto alla sicurezza aveva individuato un altro individuo della basa Atesina, con precedenti specifici, in possesso di merce non pagata per un valore di circa 50 euro. Anche in questo caso, la merce è stata prontamente restituita e il soggetto sarà denunciato.