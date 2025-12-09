È scomparso Franz Alber, fu sindaco di Merano per tre volte. Aveva 90 anni

MERANO. È scomparso, nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre, all’età di 90 anni, l’ex sindaco Franz Alber, figura di riferimento per la città e per la storia amministrativa dell’Alto Adige. La sindaca Katharina Zeller, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso «le più sentite condoglianze ai familiari», sottolineando come «la notizia della scomparsa del nostro stimato ex sindaco Franz Alber riempie Merano di profondo cordoglio». Zeller ha ricordato che Alber «era una persona che con coraggio, generosità, chiarezza di idee e senso di responsabilità aveva fatto progredire la nostra Merano durante fasi importanti della storia e della vita cittadina» e che «molti ricordano oggi con grande stima e gratitudine il suo operato».



Entrato in consiglio comunale nel 1969 con la Svp, Alber era stato assessore alla scuola, cultura e sport dal 1972 al 1974, poi vicesindaco fino al 1980. Nel 1980 aveva assunto per la prima volta la carica di sindaco di Merano, tornando vicesindaco dal 1983 in base alla rotazione allora prevista. Nel 1985 era stato eletto nuovamente sindaco, prima di passare nel 1988 al consiglio provinciale dell’Alto Adige e a quello regionale.



Dal 1989 al 1994 Alber aveva fatto parte della giunta provinciale come assessore ai lavori pubblici e agli enti territoriali, seguendo numerosi progetti infrastrutturali. Dal 1995 al 2005 era tornato alla guida del Comune di Merano, ricoprendo per la terza volta il ruolo di sindaco e contribuendo allo sviluppo amministrativo e culturale della città.



L’amministrazione comunale ha comunicato che nei prossimi giorni saranno diffuse le informazioni relative all’ultimo saluto, in accordo con la famiglia. La città, conclude la nota, si stringe attorno ai familiari in un momento di dolore condiviso dalla comunità meranese.